«Севилья» победила «Бетис» в первом матче чемпионата Испании после паузы

В рамках 28-го тура испанского чемпионата, ставшего первым после возобновления турнира, «Севилья» в родных стенах одолела «Бетис».

Встреча закончилась со счетом 2:0. По голу себе в актив записали Лукас Окампос, отличившийся с пенальти, и Фернандо.

Стоит отметить, что «Севилья» набрала 50 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Что же касается проигравшей команды, то «Бетис» (33) остался 12-м.

Напомним, что первенство было поставлено на паузу в марте из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Севилья» — «Бетис» — 2:0

Голы: 1:0 — Окампос — 56' (пен), 2:0 — Фернандо — 62'.

Ранее ФИФА разрешила игрокам выступать за три клуба в течение сезона.