«Севилья» победила «Бетис» в первом матче чемпионата Испании после паузы
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В рамках 28-го тура испанского чемпионата, ставшего первым после возобновления турнира, «Севилья» в родных стенах одолела «Бетис».
Встреча закончилась со счетом 2:0. По голу себе в актив записали Лукас Окампос, отличившийся с пенальти, и Фернандо.
Стоит отметить, что «Севилья» набрала 50 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Что же касается проигравшей команды, то «Бетис» (33) остался 12-м.
Напомним, что первенство было поставлено на паузу в марте из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Севилья» — «Бетис» — 2:0
Голы: 1:0 — Окампос — 56' (пен), 2:0 — Фернандо — 62'.
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