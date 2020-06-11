Месси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI века
Испанская газета Marca опубликовала на официальном сайте рейтинг лучших спортсменов XXI века.
Первое место занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс. Вторым стал восьмикратный победитель Игр ямайский спринтер Усэйн Болт. На третьей сточке расположился 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял седьмое место, форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду — десятое.
Ранее ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду.
Лучшие спортсмены XXI века по версии Marca:
1. Майкл Фелпс (плавание);
2. Усэйн Болт (бег);
3. Роджер Федерер (теннис);
4. Рафаэль Надаль (теннис);
5. Коби Брайант (баскетбол);
6. Тайгер Вудс (гольф);
7. Лионель Месси (футбол);
8. Льюис Хэмилтон (автогонки);
9. Валентино Росси (мотогонки);
10. Криштиану Роналду (футбол).