Допуск зрителей в вип-ложи на матчи РПЛ будет проработан дополнительно

Допуск зрителей в вип-ложи на оставшиеся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будет проработан дополнительно. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, знакомого с ситуацией, министерство спорта Российской Федерации не видит проблем в допуске болельщиков, посещающих футбольные игры в ложах, так как они являются изолированными и не представляют опасности.

Напомним, что совместно с Роспотребнадзором, Российский футбольный союз (РФС) разрешил клубам допуск 10% зрителей от вместимости стадиона на матчи чемпионата страны в нынешнем сезоне, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри пропустил кубковый матч против «Айнтрахта» из-за травмы спины.