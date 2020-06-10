Адвокат Мамаева пожелал Ефремову стойко преодолеть все предстоящие испытания

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Олега Ефремова, передает «Чемпионат.com».

«Желаю Ефремову стоически преодолеть все предстоящие испытания, а также квалифицированной и порядочной защиты.

Единственное, что является общим вокруг этих двух «резонансных» дел, так это то, что на их фоне кто-то явно пытается дискредитировать нашу адвокатуру как единственный независимый институт судопроизводства. И тогда и сейчас появляются и множатся фейки о том, что якобы десятки, сотни адвокатов отказались от защиты фигурантов этих дел и фактически сами уже «осудили» их действия. Поверьте, это не так. В адвокатуре большинство адекватных и порядочных коллег, которые чтут данную ими присягу», — сказал Бушманов.

Вечером 8 июня актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, после чего допустил выезд на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице от многочисленных травм.

Ранее журналист Геннадий Орлов прокомментировал смертельное ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.