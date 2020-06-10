МОК аннулировал результаты хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи, сообщается в релизе организации.

Напомним, российские хоккеистки заняли шестое место. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восемь российских хоккеисток, пять из них были оправданы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Также МОК утвердил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали Олимпиады 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе. Пятое место Аниси Кирдяпкиной также аннулировано.

Ранее сообщалось о том, что трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Надежда Евстюхина обвиняется в употреблении допинга.