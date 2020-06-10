Зубарев рассказал, почему решил уйти из СКА

Новичок московского «Спартака» Андрей Зубарев рассказал, почему решил уйти из петербургского СКА в нынешнее межсезонье. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

По его словам, в команде с берегов Невы он застоялся, после чего ему пришлось сменить обстановку.

Хоккеист отметил, что покидает Петербург с легкой душой, так как на протяжении всего времени он работал на совесть и полностью отдавался делу.

Ранее сообщалось, что ukавный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о нападающем екатеринбургского «Автомобилиста» Павле Дацюке.