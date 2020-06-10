Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

По его словам, бригада специалистов во главе с акушером и гинекологом Марианой Бубуче действовала максимально профессионально, что помогло пройти родам спокойно и без последствий.

Напомним, что это уже второе пополнение у Овечкина, выигравшего свой первый Кубок Стэнли два года назад.

Ранее сообщалось, что агент вратаря Ильи Сорокина Шуми Бабаев опроверг информацию о переговорах о новом соглашении с московским ЦСКА.