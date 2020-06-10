Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.
По его словам, бригада специалистов во главе с акушером и гинекологом Марианой Бубуче действовала максимально профессионально, что помогло пройти родам спокойно и без последствий.
Напомним, что это уже второе пополнение у Овечкина, выигравшего свой первый Кубок Стэнли два года назад.
Ранее сообщалось, что агент вратаря Ильи Сорокина Шуми Бабаев опроверг информацию о переговорах о новом соглашении с московским ЦСКА.
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Наша замечательная великолепная @mbubucea хочу вам сказать огромное спасибо за наши вторые чудесные роды! вы невероятный профессионал!я доверил вам мое главное в жизни мою семью,жену и детей !я могу смело сказать что вы реально лучший доктор с кем я вообще знаком!спасибо вам и всему вашему офису!мы вас очень сильно любим!семья овечкиных!