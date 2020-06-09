VIP-ложи будут выведены за квоту для болельщиков в РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что VIP-ложи на матчах чемпионата страны не будут включены в 10% от заполняемости стадиона.

«Ложи по нашей оценке могут взять на себя порядка 2% из 10% квоты, что немало. И было бы не совсем справедливо по отношению к другим болельщикам. Кроме того, входы и расположение VIP-лож не пересекаются со всеми остальными. Зрители не будут пересекаться между собой», - цитирует Дюкова РИА «Новости».

Розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 23-й тур стартует 19 июня, а завершится первенство 22 июля. На стадионы могут пустить 10% болельщиков. Фанатам гостевой команды запретят проход на трибуны.

Ранее сообщалось, что первый тур после возобновления чемпионата России посвятят врачам.