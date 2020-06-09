Губерниев призвал отправить Ефремова в СИЗО

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде после ДТП.

«Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!» — написал Губерниев в Telegram.

ДТП с участием артиста произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Ранее Губерниев отреагировал на аварию с участием Ефремова.