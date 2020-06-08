Ягудин извинился за пожелание смерти американскому фигуристу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию принес извинения за резкое высказывание в адрес бывшего американского фигуриста Адама Риппона.

Ранее представитель США возмутился шуткой британской писательницы Джоанн Роулинг о трансгендерах и заявил, что пожертвовал $1 тысячу фонду помощи черным транссексуалам. В ответ на это российский фигурист пожелал Риппону «сдохнуть».

Ягудин заявил, что ему стыдно за свое высказывание, однако он назвал новость об американце «немного странной».

«Я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, где создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи черным транссексуалам? Причем тут цвет кожи и о какой помощи идет речь, если они сами выбрали эту дорогу?» — сказал Ягудин в видеообращении, опубликованном в Instagram.

При этом олимпийский чемпион отметил, что не выступает против геев, трансов или лесбиянок, однако он против пропаганды.

«Все то, что я сказал, безусловно, не оправдывает мой вчерашний поступок. Я публичный человек и должен следить за тем, что говорю, что выкладываю в соцсети. Еще раз прошу прощения за резкие вчерашние слова. Желаю всем любви, здоровья, берегите своих детей», — добавил фигурист.

Ранее Ягудин также назвал Риппона ошибкой земли.