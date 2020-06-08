Названы самые дорогие футболисты мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал на официальном сайте рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Первое место в списке занимает нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, стоимость которого €259,2 млн. Вторую строчку занял форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (€194,7 млн), третьим стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (€179,1 млн).
Капитан «Барселоны» Лионель Месси (€100,1 млн) занял 22-е место, а форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€62,8 млн) — 70-е.
Ранее легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал пять игроков, за которыми следит.
Самые дорогие футболисты мира:
1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — € 259,2 млн;
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 194,7 млн;
3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — € 179,1 млн;
4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 171,1 млн;
5. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 152,3 млн…
22. Лионель Месси («Барселона») — € 100,1 млн…
70. Криштиану Роналду («Ювентус») — € 62,8 млн.