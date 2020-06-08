СМИ: «Краснодар» заинтересован в услугах игрока «Кельна»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Краснодар» заинтересован в услугах футболиста немецкого «Кельна» Джона Кордобы, сообщает Sportbox со ссылкой на источник.
В текущем сезоне чемпионата Германии форвард провел 28 матчей, забив 13 мячей. Игрок оценивается в €9,5 млн.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «быки» занимают третье место, набрав 41 очко.
Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» заинтересован в услугах игрока юношеской сборной Бразилии.