СМИ: Неймар настроен вернуться в «Барселону» летом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар по-прежнему рассчитывает сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, бразилец надеется на возвращение в «Барселону». Неймар был близок к этому еще год назад, однако тогда клубы не сошлись в цене. Теперь же, как утверждает издание, парижане готовы снизить сумму выкупа за звездного форварда из-за пандемии.
Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от покупки Неймара.