Отменен чемпионат мира по летнему биатлону
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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Отмечается, что данное решение принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Соревнования должны были пройти в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа. В Германии запрещены массовые мероприятия до 31 августа.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону.