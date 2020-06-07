Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.

Отмечается, что данное решение принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Соревнования должны были пройти в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа. В Германии запрещены массовые мероприятия до 31 августа.



Ранее Дмитрий Губерниев высказался об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону.