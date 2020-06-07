Стали известны гонорары участников турнира UFC 250

Журналист Бретт Окамото опубликовал в Twitter гонорары участников турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250, который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 7 июня.

Чемпионка промоушена в двух дивизионах Аманда Нуньес стала самым высокооплачиваемым спортсменом турнира. Она получил $450 тыс. Ее соперница Фелиция Спенсер заработала $200 тыс. Участник со-главного поединка вечера Коди Гарбрандт получил $260 тысяч, а проигравший ему Рафаэль Ассунсао — $158 тысяч.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее были названы обладатели бонусов турнира UFC 250.