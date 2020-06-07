Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие», — написал 31-летний ирландец в Twitter, прикрепив фото с матерью.

Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в UFC он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах (MMA) ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.

Ранее президент UFC Дана Уайт посоветовал Макгрегору дождаться победителя боя Хабиб Нурмагомеов — Джастин Гэтжи.