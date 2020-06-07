Защитник «Рубина» заинтересовал московские клубы

Правый защитник «Рубина» Олег Данченко заинтересовал московские клубы, сообщает издание «Бизнес Online».

По информации источника, за украинским футболистом следят несколько клубов из столицы, однако их названия не раскрываются. «Рубин» может согласиться на трансфер Данченко, чтобы уложиться в лимит на легионеров.

Данченко выступает в казанском клубе с 2019 года, куда перешел на правах свободного агента из донецкого «Шахтера». В сезоне-2019/20 футболист провел за казанскую команду 19 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Колосков высказался о допуске зрителей на матчи РПЛ.