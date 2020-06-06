Боксер Уайлдер высказался о беспорядках в США

Американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о беспорядках в США, передает BoxingScene.

Напомним, массовые протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.

«Это не борьба белых и черных. Чернокожие выступают против расизма. Как будто 400 лет рабства было недостаточно. Раньше нас били плетьми, жгли, линчевали. Сейчас нас сажают в тюрьмы, насилуют.

Разве черные так издевались над белыми? Мы хотим равноправия. Дальше мы молчать не будем», — сказал Уайлдер.



Ранее бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус резко высказался о расизме в мире.