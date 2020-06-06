Игроков НБА будут проверять на коронавирус ежедневно

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут ежедневно проходить тесты на коронавирус после возобновления сезона, сообщает The Athletic.

По информации издания, в случае обнаружения заболевания у баскетболиста, его поместят на недельный карантин.

4 июня руководство НБА объявило о возобновлении сезона в формате 22 команд. Матчи будут проходить в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд.