Игроков НБА будут проверять на коронавирус ежедневно
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Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут ежедневно проходить тесты на коронавирус после возобновления сезона, сообщает The Athletic.
По информации издания, в случае обнаружения заболевания у баскетболиста, его поместят на недельный карантин.
4 июня руководство НБА объявило о возобновлении сезона в формате 22 команд. Матчи будут проходить в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида.
Ранее профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд.