Четверо футболистов «Рубина» переболели коронавирусом
Четверо футболистов казанского «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно, сообщается на странице команды в Twitter.
Отмечается, что у вратаря Ивана Коновалова, защитника Сильвие Бегича, полузащитников Дарко Йевтича и Солтмурада Бакаева обнаружены антитела.
Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020.
После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды 23 очка.
Ранее сообщалось, что тест защитника казанского «Рубина» Николая Пояркова на коронавирус показал положительный результат.
«Рубин» сдал тест на антитела к вирусу COVID-19.— «Рубин» Казань (@fcrk) June 5, 2020
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Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно. pic.twitter.com/gW4hUPfJML