Четверо футболистов «Рубина» переболели коронавирусом

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Четверо футболистов казанского «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно, сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что у вратаря Ивана Коновалова, защитника Сильвие Бегича, полузащитников Дарко Йевтича и Солтмурада Бакаева обнаружены антитела.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020.

После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды 23 очка.

Ранее сообщалось, что тест защитника казанского «Рубина» Николая Пояркова на коронавирус показал положительный результат.