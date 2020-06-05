Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.

Как информирует Forbes, 35-летний нападающий — первый футболист, состояние которого превысило $1 млрд. Помимо этого, Криштиану стал третьим атлетом с данным достижением. До него подобное удавалось американскому гольфисту Тайгеру Вудсу и непобежденному боксеру из США Флойду Мейвезеру.

Стоит отметить, что в качестве зарплаты Роналду получил $650 млн. Остальные $350 млн достались португальцу благодаря спонсорским контрактам.

Что же касается последнего года, то Криштиану обогатился на $105 млн: он стал четвертым в списке самых богатых знаменитостей 2020-го.

Ранее стала известна дата полуфинальных матчей Кубка Италии.