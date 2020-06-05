Автобус с футболистами «Бенфики» закидали камнями

Автобус с игроками португальского клуба «Бенфика» закидали камнями после первого матча возобновленного чемпионата Португалии.

Как информирует пресс-служба «орлов», инцидент произошел в тот момент, когда автобус выезжал со стадиона «Эштадиу Да Луш» в тренировочный центр.

В результате произошедшего футболисты Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были поранены осколками и сразу доставлены в больницу.

Стоит отметить, что лидирующая в чемпионате Португалии «Бенфика» в матче 25-го тура разошлась миром с «Тонделу» (0:0).

Ранее сообщалось, что главный немецкий бомбардир едет в «Челси».