Автобус с футболистами «Бенфики» закидали камнями
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Автобус с игроками португальского клуба «Бенфика» закидали камнями после первого матча возобновленного чемпионата Португалии.
Как информирует пресс-служба «орлов», инцидент произошел в тот момент, когда автобус выезжал со стадиона «Эштадиу Да Луш» в тренировочный центр.
В результате произошедшего футболисты Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были поранены осколками и сразу доставлены в больницу.
Стоит отметить, что лидирующая в чемпионате Португалии «Бенфика» в матче 25-го тура разошлась миром с «Тонделу» (0:0).
Ранее сообщалось, что главный немецкий бомбардир едет в «Челси».