Зинченко о тестах на COVID-19 в АПЛ: женщина в скафандре в нос что-то сует

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко поделился подробностями тестирования на коронавирус COVID-19 и антитела в Английской премьер-лиге (АПЛ). По его словам, у него и его одноклубников результаты анализов оказались отрицательными.

«Сначала мы сдали тесты на коронавирус, у всех был отрицательный результат. Потом проверили легкие, кардиотесты прошли и кровь сдали. Все солидно, как и должно быть. Тесты сдаем два раза в неделю. Утром около базы даже не выходим из машины, только приоткрываем окошко, и женщина в скафандре быстро берет ватной палочкой слюну и в нос что-то сует. И после этого быстро домой», — сказал Зинченко во время стрима на канале Артема Милевского в YouTube.

Сезон АПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 17 июня отложенными матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Зинченко в этом сезоне принял участие в 12-ти играх чемпионата Англии и результативными действиями не отметился.