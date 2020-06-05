В Токио отменили церемонию начала обратного отсчета до старта Олимпиады

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио не будут проводить традиционную церемонию начала обратного отсчета времени до начала соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

Мероприятие должно было состояться 23 июля, ровно за год до старта Игр, однако в целях безопасности власти Японии от этой идеи отказались. Правительство совместно с представителями оргкомитета Олимпиады считают, что проведение церемонии может спровоцировать новую волну пандемии коронавируса COVID-19.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Теперь Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что правительство Японии и организационный комитет летней Олимпиады в Токио могут внести изменения в планы по проведению соревнований и организовать их в упрощенном формате.