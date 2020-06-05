Президент UFC назвал возможную дату первого турнира на «Бойцовском острове»

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился ожиданиями о проведении турнира на «Бойцовском острове», где промоушен организовал строительство арены и спортивных объектов для проведения соревнований с участием международных бойцов в период пандемии коронавируса COVID-19. По словам главы UFC, воплощение данной идеи является «практически невозможной», однако при положительном исходе она окажется финансово выгодной.

«Знаете, как сложно это сделать? Пока люди лежат в своих бассейнах и наслаждаются карантином, я здесь просто сжигаю своих сотрудников. Это просто безумие. Но первый турнир на «Бойцовском острове» пройдет в районе 27 июня», — сказал Уайт в подкасте промоутера Эдди Хирна.

Турниры UFC возобновились в начале мая с разрешения американских властей. Всего промоушен успел провести четыре турнира, которые проходили при пустых трибунах.