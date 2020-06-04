Невеста Панарина рассказала о беспорядках в США

Алиса Знарок, невеста хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, рассказала о беспорядках в США.

Напомним, массовые протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.

«К сожалению, помимо мирных демонстраций, шествий и протестов, люди пользуются этой ситуацией. Начинаются беспорядки. Грабят магазины, рестораны. Крушат все на своем пути. Картина очень и очень неприятная и страшная. К сожалению, она очень много внимания забирает от основной проблемы и от того, за что люди борются.

Мы живем в Коннектикуте. Здесь были просто демонстрации и шествия, все было очень мирно и без каких-либо погромов. Но вообще в Нью-Йорке все очень страшно», — сказала Алиса в видео в Instagram.

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