Формат проведения Олимпиады в Токио может быть изменен из-за коронавируса

Правительство Японии и организационный комитет летней Олимпиады в Токио могут внести изменения в планы по проведению соревнований. Как сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Yomiuri Shimbun, Игры могут пройти в упрощенном варианте.

По данным источника, это связано из-за пандемии коронавируса COVID-19, которая уже повлияла на соревнования. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в итоге была перенесена на год вперед, и теперь Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Организаторы соревнований рассчитывают провести Олимпиаду в полноценном формате, однако также рассматривается вариант, при котором число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр будет сокращено, а ограничения также коснутся зрителей на стадионах и спортсменов во время их проживания в Олимпийской деревне и передвижения за ее пределами.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Игры в Токио могут быть отменены.