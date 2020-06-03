Голкипер «Автомобилиста»: «Эдмонтон» был очень заинтересован в моих услугах

Голкипер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Якуб Коварж рассказал о том, что в этом сезоне им интересовался клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», передает Idnes.cz.

«Я не знаю, как будет складываться моя карьера. Может случиться так, что это будет мой последний год в России. Мне четыре раза предлагали переезд в НХЛ, но у меня действующий контракт. В этом году на связь с моим агентом выходили два клуба. «Эдмонтон» был очень заинтересован в моих услугах, — сказал Коварж.

Напомним, чех выступает за «Автомобилист» с 2017 года.



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