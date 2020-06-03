Тактаров: в США сейчас тяжело быть белым

Первый российский чемпион UFC и актер Олег Тактаров поделился мнением относительно массовых беспорядков в США.

25 мая в Миннеаполисе от рук полицейского погиб темнокожий мужчина Джордж Флойд, на фоне чего протесты охватили более 20 штатов. По мнению Тактарова, «в Америке сейчас тяжело быть белым».

«То, что происходит в США в последние дни… Просто люди истосковались по выплеску эмоций. Дома тебя жена пилит, на работе ничего не получается, денег нет. Так хоть выйти на улицу, поломать что-то. Но мне понравилось то, что обычные люди выходят семьями и убирают, вытирают всё на улице», — сказал боец во время прямого эфира в Instagram.

Ранее Тактаров заявил, что в американской полиции работает очень много садистов.