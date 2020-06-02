«Формула-1» опубликовала календарь первых восьми гонок сезона
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«Формула-1» определилась с календарем первых восьми этапов сезона-2020. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.
Первый Гран-при пройдет на «Ред Булл Ринге» в австрийском Шпильберге с 3 по 5 июля. Там же состоится и второй этап «королевских гонок».
Все восемь гонок европейской части пройдут без зрителей при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее сообщалось, что владельцы «Формулы-1» хотят провести две гонки с реверсивным стартом.
Календарь «Формулы-1»:
Австрия — 3-5 июля;
Австрия — 10-12 июля;
Венгрия — 17-19 июля;
Великобритания — 31 июля — 2 августа;
Великобритания — 7-9 августа;
Испания — 14-16 августа;
Бельгия — 28-30 августа.