Семин: списки новичков в «Локо» поставляет продавец обоев

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился подробностями своего ухода из клуба. 31 мая у специалиста истек контракт с «железнодорожниками», на посту его заменит серб Марко Николич.

Говоря о разногласиях с руководством красно-зеленых, Семин отметил, что у него был другой подход в трансферной политике. Тренер уточнил, что, «в отличие от руководства», его не интересует агент потенциального новичка.

Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность – спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена? На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями», — приводит слова Семина «СЭ».

Ранее Семин отказался говорить о своем последнем дне в «Локомотиве».