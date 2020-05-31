Умер Цено Ценов

Умер вице-президент Объединенного мира борьбы болгарин Цено Ценов, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России .

Ценову было 80 лет.

«Цено Ценов с 1978 года входил в число членов бюро европейского совета Международной федерации борьбы, а с 1995 года был главой европейского комитета. В 2002 году стал членом бюро Международной федерации борьбы. В Федерации борьбы Болгарии Цено Ценов на протяжении долгого времени был генеральным секретарем, вице-президентом и президентом организации», — говорится в сообщении.



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