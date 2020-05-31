Игнатьев: я благодарен Семину

Игрок московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал уход Юрия Семина с поста тренера «железнодорожников», передает сайт клуба.

«Юрий Павлович очень много сделал как для «Локомотива», так и для меня лично. Я благодарен ему за доверие, за все выигранные титулы. Это было незабываемое время. Успехов на новом месте», — сказал Игнатьев.

С 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.



Ранее Семин отказался говорить о своем последнем дне в «Локомотиве».