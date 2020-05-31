Павлюченко: жалею о том, что вернулся из Англии в Россию

Экс-игрок московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о том, что жалеет о своем возвращении из Англии в Россию.

«Я очень жалел, когда вновь увидел искусственные поля, две тысячи человек на стадионе. Когда мы уехали, моя жена плакала, до сих пор еще ноет. А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы впереди, надо попасть в сборную. Мне тогда Дик Адвокат сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в «Тоттенхэме», я тебя не вызову». Поехали мы на Евро-2012, а потом было страшно приезжать обратно», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Фестиваль Спортивная Волна».

Павлюченко выступал за «шпор» с 2008 по 2012 год.



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