«Интер» объявил об переходе Икарди в «ПСЖ»

Миланский «Интер» объявил о переходе нападающего Мауро Икарди в «Пари Сен-Жермен».

Заявление опубликовано на официальном сайте команды. Детали сделки не сообщаются. По информации СМИ, трансфер обошелся парижанам в €50 млн. Сделка предусматривает также €7 млн в виде бонусов.

Икарди выступал за «Интер» с 2013 года. Он принял участие в 188 матчах команды в чемпионате Италии, в которых забил 111 мячей.

2 сентября 2019 года аргентинец перешел в «ПСЖ» на правах аренды. В досрочно завершенном чемпионате Франции он провел 20 встреч. В его активе 12 голов и две передачи.

Ранее директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался о ситуации с форвардом.