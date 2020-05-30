Боец MMA Исмаилов поддержал арестованного тренера
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов поддержал своего тренера Владимира Осию.
Специалист был арестован по подозрению в организации убийства. Боец опубликовал видео, на котором он дарит Осии автомобиль.
«Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нем нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он сам! Он себя уже проявил, все остальное — испытание, с которым мы справимся!» — написал в Instagram Исмаилов.
Летом 2019 года неизвестный несколько раз выстрелил в директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова. Следствие предъявило супруге убитого обвинения в организации убийства и незаконном обороте оружия. 25 мая стало известно, что Осия и еще четверо подозреваемых были задержаны по подозрению в организации убийства.
Ранее сообщалось, что Солнечногорский городской суд Подмосковья арестовал Осию.
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И каждый раз, когда он проявлял своё отношение ко мне, я был под впечатлением! И каждый раз, когда приходил новый спортсмен, с нулями в карманах и рекорде, он впечатлял меня снова! И даже эта машина, которую мы ему подарили НЕ ПОДАРОК - это его заслуга! Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нём нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он сам! Он себя уже проявил, всё остальное - испытание с которым МЫ справимся!! Ин ша Аллах!!