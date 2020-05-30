Боец MMA Исмаилов поддержал арестованного тренера

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов поддержал своего тренера Владимира Осию.

Специалист был арестован по подозрению в организации убийства. Боец опубликовал видео, на котором он дарит Осии автомобиль.

«Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нем нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он сам! Он себя уже проявил, все остальное — испытание, с которым мы справимся!» — написал в Instagram Исмаилов.

Летом 2019 года неизвестный несколько раз выстрелил в директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова. Следствие предъявило супруге убитого обвинения в организации убийства и незаконном обороте оружия. 25 мая стало известно, что Осия и еще четверо подозреваемых были задержаны по подозрению в организации убийства.

Ранее сообщалось, что Солнечногорский городской суд Подмосковья арестовал Осию.