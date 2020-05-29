Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование чемпионства

У «Баварии» не получится провести традиционное празднование в случае победы в Бундеслиге.

Как передает Bild, торжественное мероприятие запретил мэр Мюнхена Дитер Рейтер из-за пандемии COVID-19. Как итог, немецкий гранд рискует впервые в истории не отпраздновать чемпионский титул.

Стоит отметить, что «Бавария» с 64 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущую второй дортмундскую «Боруссию» на семь баллов.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,8 млн человек.

Ранее «Аугсбург» и «Падерборн 07» сыграли вничью.