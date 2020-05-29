«Манчестер Юнайтед» интересуется вундеркиндом из «Монако»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним вундеркиндом из «Монако» Пьетро Пеллегри. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, манкунианцы следят за молодым талантом уже на протяжении трех лет и готовы предложить ему долгосрочный контракт.
Отметим, что княжеский клуб рассчитывает на своего воспитанника в предстоящем сезоне и видит в нем футболиста стартового состава.
Ранее сообщалось, что агент полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос прокомментировал известие о том, что его клиент может покинуть стан «синих».