«Манчестер Юнайтед» интересуется вундеркиндом из «Монако»

«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним вундеркиндом из «Монако» Пьетро Пеллегри. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, манкунианцы следят за молодым талантом уже на протяжении трех лет и готовы предложить ему долгосрочный контракт.

Отметим, что княжеский клуб рассчитывает на своего воспитанника в предстоящем сезоне и видит в нем футболиста стартового состава.



Ранее сообщалось, что агент полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос прокомментировал известие о том, что его клиент может покинуть стан «синих».