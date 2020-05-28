Россиянин Петр Ян подерется за титул с легендой UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал заявление относительно судьбы вакантного пояса в легчайшем весе.

Как информирует журналист ESPN Марк Раймонди у себя в Twitter-аккаунте, президент UFC рассказал, что россиянин Петра Яна сойдется в октагоне с прославленным бразильцем, экс-чемпионом организации Жозе Алду. На кону как раз и будет стоять титул.

Что же касается даты и места проведения супер-противостояния, то о них станет известно позднее.

Стоит отметить, что отечественный спортсмен провел под эгидой главного ММА-промоушена в мире шесть поединков и во всех одержал победу.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что ему не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром.