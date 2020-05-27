Второй игрок «Рубина» заразился коронавирусом

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Тест защитника казанского «Рубина» Николая Полякова на коронавирус показал положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что результаты направлены на дополнительную проверку в лабораторию города Новосибирск.

«Отметим, что с другими игроками и персоналом команды игрок не контактировал. Сейчас Поляков находится на самоизоляции в казанской квартире», — говорится в заявлении.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 352 тыс. человек, 2,4 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,6 млн.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Константин Плиев заразился коронавирусом.