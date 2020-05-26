У тренера бойца ММА Исмаилова обнаружили почти 2 кг кокаина

Известный новые подробности задержания ренера бойца ММА Магомеда Исмаилова Владимира Осия, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, у специалиста при задержании был обнаружен белый порошок, масса которого составила 1,842 килограмма. Сообщается, что это кокаин. Наркотическое вещество было обнаружено сотрудниками ЧОПа при исследовании территории возле пятого подъезда дома Осия, который успел выбросить запрещенный препарат в окно.

Осии предъявлены обвинения в организации убийства. Летом 2019 года неизвестный несколько раз выстрелил в директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова. Следствие предъявило супруге убитого обвинения в организации убийства и незаконном обороте оружия.

Осия работает с известным бойцом Магомедом Исмаиловым больше десяти лет. Под его руководством спортсмен выигрывал чемпионат России по боевому самбо (2011) и чемпионат мира (2012). В 2019 году возглавляемая специалистом национальная команда страны по ММА выиграла чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что вместе с тренером бойца ММА Исмаилова задержаны еще четверо.