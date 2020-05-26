«Манчестер Юнайтед» не будет брать плату за арендованных игроков
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Манчестер Юнайтед» не будет брать плату за арендованных игроков. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» посчитали, что не стоит давить на футбольные клубы в период пандемии коронавирусной инфекции, парализовавшей экономику.
Льготы получили британские клубы «Хартс», «Болтон» и «Бертон».
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский поделился мнением о переходе Федора Смолова в испанскую «Сельту».