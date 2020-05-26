«Манчестер Юнайтед» не будет брать плату за арендованных игроков. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» посчитали, что не стоит давить на футбольные клубы в период пандемии коронавирусной инфекции, парализовавшей экономику.

Льготы получили британские клубы «Хартс», «Болтон» и «Бертон».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский поделился мнением о переходе Федора Смолова в испанскую «Сельту».