Cпалетти поздравил «Зенит» с юбилеем

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спалетти поздравил клуб с 95-летием. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов России.

По его словам тот, кто хотя бы смог почувствовать себя петербуржцем, останется им навсегда.

Итальянский специалист заявил, что его берет гордость за то, что он смог вписать свое имя в славную историю клуба с берегов Невы и пожелал ему успехов.

Напомним, что Спалетти за время своей работы завоевал четыре трофея.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский поделился мнением о переходе Федора Смолова в испанскую «Сельту».