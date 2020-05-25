Хабиб отказался сдать тест на коронавирус после выявления COVID-19 у его отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался сдать тест на коронавирус после того, как COVID-19 был выявлен у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает Telegram-канал Mash.

Нурмагомедов-старший изначально был госпитализирован в Махачкале, однако после того, как его состояние ухудшилось, его перевезли в Москву. Он находится в одной из столичных клиник, состояние специалиста оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации источника, после того, как Нурмагомедову-старшему диагностировали коронавирус, тест также предложили сдать его сыну, однако он отказался.

Ранее сообщалось, что ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о состоянии здоровья наставника.