Экс-игрок киевского «Динамо»: мы не вышли в финал Кубка Уефа из-за Семина
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Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев обвинил наставника Юрия Семина в том, что команда не смогла выйти в финал Кубка УЕФА сезона-2008/09, уступив в полуфинале донецкому «Шахтеру», передает Football.ua.
«Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки тренера. Он убрал с поля Исмаэля Бангура в матче с «Шахтером». Мы должны были выигрывать тот ответный матч в Киеве. У меня еще в конце был момент, когда Артем Милевский отдал пас, я пробивал с пяти метров, но Андрей Пятов выручил команду», — сказал Алиев.
Напомним, в финале «Шахтер» обыграл немецкий «Вердер».
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