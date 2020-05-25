Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес, передает Formulanews.ge.

Напомним, спортсмен подозревается в том, что применил физическое насилие к своей бывшей жене.

«Я надеюсь, что суд вынесет справедливый вердикт. Я не собираюсь вступать в публичную дискуссию со своей бывшей женой. Моя цель на этом сложном жизненном этапе состоит в том, чтобы защитить мою правду, чтобы не нанести вред интересам сына. Верю, что с помощью адвокатов я докажу правду в суде», — сказал Басилашвили.



Ранее сообщалось о том, что Басилашвили выпустили под залог.