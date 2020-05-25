Тренировки «Локомотива» проходят под руководством Пашинина

Тренировочные занятия столичного «Локомотива» проходят под руководством российского специалиста Олега Пашинина. Об этом сообщает «СЭ».

Действующий главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин уже покинул расположение команды, несмотря на то, что его трудовой договор истекает 31 мая.

Напомним, что новым наставников красно-зеленых стал 40-летний Марко Николич, работавший до этого с командами из Сербии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил недовольство действиями руководства «Локомотива».