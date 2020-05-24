Камболов прокомментировал уход Семина из «Локомотива»

Хавбек «Ростова» Руслан Камболов прокомментировал уход наставника Юрия Семина из московского «Локомотива», передает «Чемпионат.com».

Напомним, клуб отказался продлевать контракт с 73-летним специалистом. С 1 июня клуб возглавит серб Марко Николич.

«Разговоры об этом ходили давно. Слышал, если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Семин останется. А тут открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Неожиданно для всех, в том числе для меня. Хочу пожелать ему здоровья. Уверен, у него еще есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе», — сказал Камболов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают второе место, набрав 41 очко.

Ранее Денис Глушаков предложил переименовать «Локомотив».