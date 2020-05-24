Наставник «Боруссии» прокомментировал победу над «Вольфсбургом»

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу над «Вольфсбургом», передает пресс-служба «Вольфсбурга».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0.

«Мы не смогли держать матч под контролем на протяжении всех 90 минут, но мы играли хорошо. Мы много владели мячом в первом тайме. Считаю, что мы заработали заслуженную победу», — сказал Фавр.



Ранее дортмундская «Боруссия» подтвердила уход Марио Гетце.