«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» нанесла разгромное поражение франкфуртскому «Айнтрахту» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Мюнхене при пустых трибунах, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Леон Горецка, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэвис. Также мяч в свои ворота забил защитник гостей Мартин Хинтереггер. Он же оформил дубль в ворота соперников.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 27 туров «Бавария» (61 очко) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем матче клуб на выезде встретится с дортмундской «Боруссией».
«Айнтрахт» (28) располагается на 13-й строчке. В 28-м туре команда примет «Фрайбург».
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» переиграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги.
Германия. Бундеслига. 27-й тур
«Бавария» (Мюнхен) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 5:2