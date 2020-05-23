«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» нанесла разгромное поражение франкфуртскому «Айнтрахту» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в Мюнхене при пустых трибунах, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Леон Горецка, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэвис. Также мяч в свои ворота забил защитник гостей Мартин Хинтереггер. Он же оформил дубль в ворота соперников.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 туров «Бавария» (61 очко) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем матче клуб на выезде встретится с дортмундской «Боруссией».

«Айнтрахт» (28) располагается на 13-й строчке. В 28-м туре команда примет «Фрайбург».

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» переиграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 27-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 5:2